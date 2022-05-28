Pençe-Kilit Harekat bölgesinden yürek yakan haber geldi. Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehit olduğu haberi verilmesinin ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu? soruları merak edildi. İşte detaylar...

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HASAN ÇATAL KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NASIL ŞEHİT OLDU?

Son dakika! Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü. Acı haber, Konya’nın Ilgın ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan şehidin ailesine ulaştı. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.