Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu 2 askerin ise yaralandığını açıkladı. Bunun üzerine şehit olan askerlerden olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya’nın biyografisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik…

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN CANKAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Meluni Dağı kırsalında görevliydi. Hüseyin Cankaya, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Kütahyalı Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Simav-Yeniköy nüfusuna kayıtlı olarak biliniyor. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya’nın 28 yaşında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli ve Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay da şehit oldu.

Son dakika |MSB acı haberi duyurdu! Pençe Kilit Operasyonunda 5 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

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