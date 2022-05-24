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Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan şehit oldu. Bunun üzerine şehidin biyografisi merak konusu oldu. Peki Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu 4 askerin ise yaralandığını açıkladı. Bunun üzerine şehit olan askerlerden olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın biyografisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları haberimizde... 

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ONUR DOĞAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit  Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin Ankara'nın Altındağ ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. 

Şehidin yaşı ve medeni durumu bilinmemektedir. 

Öte yandan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli de şehit oldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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