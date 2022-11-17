Mehmetçik'in büyük bir kararlılıkla sürdürdüğü Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde hain bir saldırı gerçekleşti. Terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu. Şehidin acı haberi Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bu gelişme sonrası şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SİNAN İNAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, 17 Kasım 2022 tarihinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu. Şehidin acı haberi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyündeki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Haberin Devamı

28 yaşında olduğu öğreinlen Şehit Sinan İnak'ın ailesinin yaşadığı eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Ailenin akrabaları ve yakınları da taziye için eve geldi.

Şehit İnak'ın cenazesinin, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Gümüş köyünde toprağa verileceği belirtildi.