ŞEHİT POLİS İÇİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Bağcılar'da gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde polise yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin bahçesinde tören düzenlendi. Törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin ailesi ve çok sayıda polis memuru katıldı. Törende dualar edilerek helallik alındı. Şehit ailesinin oldukça üzgün olduğu görüldü. Duygusal anların yaşandığı törende şehit Erkan Gökteke'nin naaşı meslektaşları tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Üç yılık evli ve iki yaşında bir oğlu olan şehidin cenazesi, törenin ardından cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Camii'ne götürüldü.

Törende konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "İstanbul polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da huzur ve güvenliği sağlamakta terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere geleceğimizi tehdit eden tüm bunlarla canla başla mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Başta şehit polisimiz Erkan Gökteke kardeşimizin ailesi olmak üzere vatan ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için görev yaparken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehidin alana getirilmesi

-Protokolden görüntü

-İstanbul İl Emniyet Müdürü konuşma

-Şehidin yakınlarından görüntü

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA