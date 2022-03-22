Şehit Polis Memuru Birol İli kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? İşte, Şehit Birol İli'nin biyografisi...

Şehit Polis Memuru Birol İli kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve sonrasında Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ancak, şehadet şerbetini içen Şehit Birol İli merak konusu oldu. İşte, Şehit Birol İli'nin biyografisi...

ŞEHİT POLİS MEMURU BİROL İLİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI? İŞTE, ŞEHİT BİROL İLİ'NİN BİYOGRAFİSİ...

Şehit Polis Memuru Birol İli, Erzurum'un Aziziye köyünde dünyaya geldi. Birol İli hakkında biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şube müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında patlama oldu.

Patlamada ağır yaralanan iki özel harekat personeli Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.