Şehit Polis Memuru Cemal Bozkurt kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cemal Bozkurt neden şehit oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'da ağır yaralanan polis memuru Cemal Bozkurt'un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve şehit olduğunu açıkladı. Bunun üzerine şehit Polis Memuru Cemal Bozkurt kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sorusu da sıkça aratılmaya başladı. Yaralanan iki polisten biri olan Cemal Bozkurt kurtarılamadı. Peki Cemal Bozkurt neden şehit oldu? İşte cevaplar...

ŞEHİT POLİS MEMURU CEMAL BOZKURT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Şehit Polis Memuru Cemal Bozkurt'un 32 yaşında olduğu öğrenildi. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan şehidimizin Şanlıurfa'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu ifade edildi. Şehidimiz hakkında detaylı bilginin gelmesinin ardından haberimiz güncellenecektir.

CEMAL BOZKURT NEDEN ŞEHİT OLDU?

Şanlıurfa'da meydana gelen olayda Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olan Cemal Bozkurt isimli bir polis memurunun şüpheli bir aracı takip ettiğini, daha sonra şahsın ateş açmasıyla birlikte vurularak hayatını kaybettiğini öğrenildi. Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü resmi hesabı üzerinden şehidimize taziye metni yayımladı.

BAKAN SOYLU'DAN MESAJ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili yaptğı açıklamada, "Şanlıurfa’da şüpheli bir aracı takip eden Kahraman iki Polisimiz, araçtan yapılan hain saldırının hedefi oldu.

Kahraman Polis Memurumuz Cemal Bozkurt, şehadete kavuştu.

Ağır yaralı Komiser Yardımcımız Abdullah Yasir Binici kardeşimiz için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.