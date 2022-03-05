Şehit Polis Memuru Eyüp Saz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte, Eyüp Saz'ın biyografisi...

Şehit Polis Memuru Eyüp Saz kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları merak ediliyor. Bununla birlikte, trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Eyüp Evli mi? sorusu da merak konusu oldu. Türkiye şehidine ağlarken, arkasında kimi bıraktığını, kaç yaşında hayata veda ettiğini merak ediyor. Haberimizde merak edilenlere yanıt verdik. İşte, Eyüp Saz'ın biyografisi...

ŞEHİT POLİS MEMURU EYÜP SAZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ? İŞTE, EYÜP SAZ'IN BİYOGRAFİSİ...

Eyüp Saz, 1995 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Lisans eğitimini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlayan Saz, daha sonra polislik sınavlarına katılarak, mesleğini icra etmeye başladı. Adıyaman'da görev yapmakta olan 26 yaşındaki Polis Memuru Eyüp Saz'ın medeni durumunun bekar olduğu biliniyor.

5 Mart 2022 tarihinde, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden polis memurları ve kazayı görünce toplanan vatandaşların arasına bir araç daldı. Kazada polis memuru Eyüp Saz şehit oldu, Ahmet Balıkçı hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.