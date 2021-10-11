Türkiye, 11 Ekim Pazar günü Suriye'deki hain saldırıyla bir kez daha şehit acısı yaşadı. Suriye Görev Gücü kapsamında zırhlı aracın intikali sırasında düzenlenen hain silahlı saldırıda polis memuru Cahit Şahin şehit olmuş, 1'i ağır 3 polisimiz ise yaralanmıştı. Olay sonrası Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Fatih Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bunun üzerine şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Şehit polis memuru Fatih Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

ŞEHİT POLİS MEMURU FATİH DOĞAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit polis memuru Fatih Doğan, Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde Suriye Görev gücü kapsamında Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görevlendirilmişti.

27 yaşında olan şehidin, şehadet haberi Adıyaman merkezde Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Mehmet ve Emine Doğan çiftine verildi. Şehidin bir yıl önce evlendiği ve 2 kız, 1 erkek kardeşinin olduğu ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında," Aktaş, mesajında, "Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin, Suriye Görev Gücü kapsamında 10 Ekim 2021 günü saat 17.00 sıralarında Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez-Mare'de zırhlı araçlarla intikal esnasında uğradıkları saldırı sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.