Şehit polisin adı Gelibolu'da yaşayacak

ÇANAKKALE (AA) - İstanbul Dolmabahçe'de 2016 yılında yaşanan terör saldırısında şehit olan polis memuru Haşim Usta'nın ismi Gelibolu ilçesinde bir sokağa verildi.

Gelibolu Belediye Meclisinin şubat oturumunda görüşülen konu, üyelerin onayına sunuldu. Şehit polisin isminin ilçedeki bir sokağa verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Şehit polis memuru Haşim Usta'nın adının verildiği sokakta düzenlenen törene Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça, meclis üyeleri ve şehit ailesinin yakınları katıldı.

Özacar, sokağın yeni tabelasını Emniyet Müdürü Özkan ve şehit polisin kızı Melis Usta ile birlikte taktı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Özacar, vatan savunması uğrunda hayatlarını kaybeden ve şehitlik mertebesine yükselen güvenlik güçlerini saygı ve minnetle andıklarını söyledi.

İstanbul'da yaşanan bir saldırıda şehit olan Haşim Usta'nın isminin, Belediye Meclisinin aldığı kararla ilçedeki bir sokağa verildiğini belirten Özacar, "Bu yiğidimizin anısını yaşatmak için adını bu sokağa verdik. Adı sonsuza dek yaşasın diyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Melis Usta ise Özacar ve ekibine teşekkür ederek, "Bizleri çok onore ettiniz. Emeği geçen herkese, tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ederiz." dedi.

Mustafa Özacar tören sonunda şehit ailesine Türk bayrağı hediye etti.









Kaynak: AA