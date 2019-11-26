Şehit Ramazan Yiğit’in ismi okulda yaşatılacak

Hakkari'de şehit düşen Jandarma Er Ramazan Yiğit'in ismi kendi okuduğu ve babasının görev yaptığı ortaokula verildi.

Hakkari Yüksekova 2. Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı'nda askerlik görevini yaparken 9 Temmuz 1999 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada kahramanca şehit olan Jandarma Er Ramazan Yiğit'in adı, eski ismi Merkez İmam Hatip Ortaokulu olan okula verildi. Okulun başka bir önemi de var, Yiğit ortaokulu isminin verildiği okulda okurken, babası Ali Yiğit ise aynı okulda 25 yıl boyunca görev yaptı. Ayrıca okulun şu anki müdürü olan Ali Osman Avcı'da şehidin çocukluk arkadaşı.

Düzenlenen törene şehidin anne babası Ali ve Faden Yiğit ile Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Kara Havacılık Okul Komutanı Albay Alper Naldöken, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin akrabaları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Şehidin babası Yiğit, "Bugün burada oğlum şehit Ramazan Yiğit'in isminin okula verilmesi ve şehit Ramazan Yiğit köşesinin açılması için toplanmış bulunmaktayız. Geldiğiniz ve bizleri mutlu edip onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 25 yıl bu okulda görev yaptım. Görev yaptığım bu okulda şehidimizin bir geçmişi var ve 20 sene sonra tekrar yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Oğlum Ramazan'ın benim görev yaptığım okulda yaşatılacak olması beni ayrıca gururlandırdı. Buradan Mehmetçiğe selamlar" dedi.

"Unutmamak bizim görevimiz"

Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş ise yaptığı konuşmada, "Şehidimiz 21 yaşında 1999 yılında 20 yıl önce bu vatan için Hakkari'de kahramanca şehit oldu. Şehidimizi unutmamak bizim görevimiz ve unutmayacağız da. Bugün burada şehidimizin adını yaşatmak ve babasının yıllarca hizmet ettiği bu okulda evladının ismini yaşatmak bizim vazifemiz" dedi.

Okul Müdürü ve şehidin arkadaşı Ali Osman Avcı'nın yıllar önce Ramazan Yiğit şehit olduğunda kaleme aldığı şiirin bir öğrenci tarafından okunması duygu dolu anlar yaşatırken, minik öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilaveti de ilgiyle dinlendi. Ardından İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından dua edildi.

Tören, okul girişinde oluşturulan Şehit Jandarma Er Ramazan Yiğit köşesinin açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA