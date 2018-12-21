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  3. Şehit savcıların isimleri Adliye Sarayı'nda yaşatılacak

Şehit savcıların isimleri Adliye Sarayı'nda yaşatılacak

BOLU'ya yeni yapılan Adalet Sarayı'nda şehit savcıların isimleri park, kütüphane ve konferans salonuna verildi.

Şehit savcıların isimleri Adliye Sarayı'nda yaşatılacak

BOLU'ya yeni yapılan Adalet Sarayı'nda şehit savcıların isimleri park, kütüphane ve konferans salonuna verildi.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın kabulü ile Yeni Bolu Adalet Sarayı'nda yaptırılan parka şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın, konferans salonuna şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un ve kütüphaneye de şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ismi verildi. 3 şehit savcının isimleri yeni Adliye Sarayı'nda yaşatılacak.

FOTOĞRAFLI

DHA

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