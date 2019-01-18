Eskişehir Tepebaşı Müftülüğü Şehit Serdar Kur'an kursunda karne heyecanı yaşandı.

Yaşları 4-6 Arasında değişen öğrenciler aileleriyle birlikte ilk karne heyecanını yaşadılar.

Programa Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, Kalbe Yolculuk Eğitim Kültür ve Sosyal Faaliyetler Derneği Başkanı İbrahim Mehmet Ünal, öğretmenler, öğrenciler ve veliler Katıldı. Program, karne takdimi, tebrik ve katilim belgeleri verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA