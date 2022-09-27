Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemiden düşen 4 askerden biri olan Sözleşmeli Er Enes Bıyık, tedavi için kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Bunun üzerine şehidin biyografisi merak ediliyor. Peki Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Gölcük'te bulunan Donanma Komutanlığı'na bağlı Tersane Komutanlığında iş kazası yaşandı. Bakıma alınan gemide çalışan 4 askerden 3'ü denize düştü. Askerler daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu askerlerden olan Sözleşmeli Er Enes Bıyık, tedavi için kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER ENES BIYIK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Sözleşmeli Er Enes Bıyık, 27 Eylül 2022 Salı günü Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Donanma Komutanlığı'na bağlı Tersane Komutanlığındaki gemide çalışırken iş kazası sonrası denize düştü. Bıyık tedavi için kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehidin acı haberi İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan ailesine polis ekipleri ve askeri personel tarafından verildi. Şehidin acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mahalle sakinleriyse şehidin ailesini yalnız bırakmadı. Şehidin Tokat'ın Artova ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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