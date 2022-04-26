Şehit Sözleşmeli Er Fırat Canlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı? İşte, Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın biyografisi...

Kuzay Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin roket saldırısı sonucu Sözleşmeli Veteriner Er Fırat Canlı şehit oldu. Bunun hemen ardından Şehit Sözleşmeli Er Fırat Canlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı? soruları vatandaş tarafından merak edilid. İşte, Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın biyografisi...

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER FIRAT CANLI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ? ÇOCUĞU VAR MI? İŞTE, SÖZLEŞMELİ ER FIRAT CANLI'NIN BİYOGRAFİSİ...

Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı’nın Pençe-Kilit harekatı sırasında bu sabah 06:40 da SUK Tepe bölgesinde gerçekleştirilen Roket saldırısında şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik Pençe-Kilit operasyonunda, Kahramanmaraş'ın Afşin Küçüktatlar Emin ve Zahide Canlı çiftinin oğlu olan Fırat Canlı'nın 23 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş'ta doğan Canlı hakkında yeterli biyografi bilgisine ulaşılamamaktadır.