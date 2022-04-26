Sözleşmeli Piyade Er Doğukan Korkmaz, Kuzey Irak’ta sabah saatlerinde Pençe Kilit Harekatı nedeniyle bölgeye intikal eden birliklere terör örgütü unsurlarının roketatarlı saldırısı sonucu şehit düştü. Şehit Sözleşmeli Piyade Er Doğukan Korkmaz kimdir?

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ PİYADE ER DOĞUKAN KORKMAZ KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ta sürdürülen Pençe Kilit operasyonunda roketatar saldırısında Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Ömerli Mahallesi Kaynarca caddesinde ikamet eden ve TTK'dan emekli Sinan Korkmaz'ın iki oğlundan birisi olan sözleşmeli Piyade Er Doğukan Korkmaz şehit oldu.