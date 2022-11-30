Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın şehit olduğunu açıkladı. Bunun üzerine şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Terör örgütü mensuplarıyla Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmadan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Topçu. Uzm. Çvş. Nedim Korkmaz'ın şehit olduğu duyuruldu. Bakanlığın açıklaması sonrası Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT TOPÇU UZMAN ÇAVUŞ NEDİM KORKMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

30 Kasım 2022 Çarşamba günü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Nedim Korkmaz'ın Hakkarili olduğu öğrenildi. Şehidimiz hakkında daha fazla bilgi edinildiğinde haberimize eklenecektir.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu. Uzm. Çvş. Nedim KORKMAZ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Çatışmada üç bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kemal Aslan, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımlarda oynadı? futbol karıyeri
Kemal Aslan, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımlarda oynadı? futbol karıyeri
İBB Meclis üyesi Gencay Özcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? Hangi partiden? İşte Gencay Özcan biyografisi
İBB Meclis üyesi Gencay Özcan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? Hangi partiden? İşte Gencay Özcan biyografisi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Halil İbrahim Yiğit biyografisi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Halil İbrahim Yiğit biyografisi
Uğur Yasin Asal, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, nerde görevlidir? Biyografisi
Uğur Yasin Asal, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, nerde görevlidir? Biyografisi
Son Haberler
Rengin isminin anlamı nedir, Rengin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Rengin isminin anlamı nedir, Rengin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Duyarsız sürücü pes dedirtti! Ambulansa yol vermedi, sürücüler tepki gösterdi
Duyarsız sürücü pes dedirtti! Ambulansa yol vermedi, sürücüler tepki gösterdi
Meral Akşener'in konuşmasında dikkat çeken ayrıntı! O vekili sözleriyle uyardı mı?
Meral Akşener'in konuşmasında dikkat çeken ayrıntı! O vekili sözleriyle uyardı mı?
Filiz Katman kimdir, Kaç yaşında, Nereli, Ne mezunu, Nerde görevli? Biyografisi
Filiz Katman kimdir, Kaç yaşında, Nereli, Ne mezunu, Nerde görevli? Biyografisi
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Çok Okunanlar
O ülkede yer yerinden oynadı! 5.7 büyüklüğünde deprem!
O ülkede yer yerinden oynadı! 5.7 büyüklüğünde deprem!
Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstanlı'dan hayranlarını üzen haber! "El ele geldik, ele ele çıkıyoruz"
Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstanlı'dan hayranlarını üzen haber! "El ele geldik, ele ele çıkıyoruz"
Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber! Kansere yakalandı! "Dördüncü evre ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı"
Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber! Kansere yakalandı! "Dördüncü evre ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı"
16 saat arayla 2 deprem! Ege Bölgesi bu defa 5 şiddetinde deprem ile sallandı!
16 saat arayla 2 deprem! Ege Bölgesi bu defa 5 şiddetinde deprem ile sallandı!
Özge Sütçü Ercan kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır, Evli mi, Hangi takımı tutuyor? Biyografisi
Özge Sütçü Ercan kimdir. Nerelidir, Kaç yaşındadır, Evli mi, Hangi takımı tutuyor? Biyografisi
Erkan Petekkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya biyografisi...
Erkan Petekkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya biyografisi...
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"