Terör örgütü mensuplarıyla Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmadan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Topçu. Uzm. Çvş. Nedim Korkmaz'ın şehit olduğu duyuruldu. Bakanlığın açıklaması sonrası Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor.

ŞEHİT TOPÇU UZMAN ÇAVUŞ NEDİM KORKMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

30 Kasım 2022 Çarşamba günü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Nedim Korkmaz'ın Hakkarili olduğu öğrenildi. Şehidimiz hakkında daha fazla bilgi edinildiğinde haberimize eklenecektir.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu. Uzm. Çvş. Nedim KORKMAZ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Çatışmada üç bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."