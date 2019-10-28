Şehit torununu asker selamıyla uğurladı

HAKKARİ Yüksekova'da 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılmayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz, memleketi Mersin'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Korkmaz'ı anneannesi, torununu asker selamıyla uğurladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz, Ankara GATA Hastanesi'nde tedaviye alındı. Korkmaz, burada yapılan tüm mühaleye rağmen, kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Mersin'deki Muğdat Camisi avlusuna getirildi.

TORUNUNU, ASKER SELAMIYLA YOLCU ETTİ

Düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Yeter Korkmaz, babası İsa Korkmaz, kardeşi İbrahim Korkmaz, Mersin Valisi Ali İhsan Su, vali yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler ile çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Merkez Şehir Mezarlığı'na defnedilmek üzere top arabasının üzerinde götürülürken, isminin Safiye olduğu öğrenilen anneannesi, asker selamı verdi. Şehidin cenazesi daha sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA