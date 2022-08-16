Şehit Uğurcan Cirnooğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Uğurcan Cinooğlu'nun biyografisi...

Şehit Uğurcan Cirnooğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? sorusu Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan Cinooğlu'na dair merak edilenler haberimizde. İşte, Uğurcan Cinooğlu'nun biyografisi...

ŞEHİT UĞURCAN CİRNOOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI? İŞTE, UĞURCAN CİNOOĞLU'NUN BİYOGRAFİSİ...

Uğurcan Cirnooğlu Birecik/Şanlıurfa hududunda görevliydi.

Şehit Uğurcan Cirnooğlunun evli ve 2 yaşında bir kızı olduğu, babasını uzun süre önce kaybettiği ve ailenin tek erkek evladı olduğu öğrenildi.

Cirnooğlu’nun dün iznini tamamlayarak görev yeri olan Birecik ilçesine gittiği öğrenildi. Şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu’nun yarın son yolculuğuna öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığın'dan Uğurcan Cirnooğlu ile ilgilşi yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Top. Uzm. Çvş. Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bakanlıktan yapılan duyuruda "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.