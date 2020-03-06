Şehit Uzman Çavuş Fatih Kara Iğdır’da son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara, memleketi Iğdır'da düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.

İdlib'de rejimin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara için Iğdır Karakoyunlu ilçesi Koçkıran köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde şehidin annesi Nazlı Kara oğlunun parkasını giyerek katıldı. Şehidin annesi Nazlı Kara ve kız kardeşleri yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Şehidin babası Asker Kara ise metanetini korudu.

Şehidin cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri, Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın ailesi ve yakınları ile İdlib'de saldırıda yaralanan gaziler Ercan Babet ile Sefter Güzel Nargün de katıldı. Cenaze törenin ardından şehidin naaşı Koçkıran köyünde toprağa verildi.

Kaynak: İHA