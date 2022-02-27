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  3. Şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte, Şehit Halil İbrahim Çete'nin biyografisi...

Şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte, Şehit Halil İbrahim Çete'nin biyografisi...

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki bir üste meydana gelen silahlı kaza sonucu şehit olan Halil İbrahim Çete hakkında, Şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? soruları merak konusu oldu. İşte, Şehit Halil İbrahim Çete'nin biyografisi...

Şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte, Şehit Halil İbrahim Çete'nin biyografisi...

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki bir üste meydana gelen silahlı kaza sonucu Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete şehit oldu. Bunun hemen ardından, Şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? soruları merak konusu oldu. İşte, Şehit Halil İbrahim Çete'nin biyografisi...

Şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte, Şehit Halil İbrahim Çete'nin biyografisi...

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HALİL İBRAHİM ÇETE KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ? İŞTE, ŞEHİT HALİL İBRAHİM ÇETE'NİN BİYOGRAFİSİ...

Halil İbrahim Çete, Hatay'ın Güveççi köyünde dünyaya geldi. Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki bir üste meydana gelen silahlı kaza sonucu Hatay Antakyalı Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete, Kuzey Irak'ta şehit oldu. Acı haberi MSB duyururken, şehit ateşinin düştüğü baba ocağına acı haber, sabah saatlerinde verildi. Şehidin Antakya Altınçay mahallesindeki evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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