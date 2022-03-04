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  3. Şehit Uzman Çavuş İsmail Elfin kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Uzman Çavuş İsmail Elfin'in biyografisi...

Şehit Uzman Çavuş İsmail Elfin kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Uzman Çavuş İsmail Elfin'in biyografisi...

Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında görev balındayken kaza sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş İsmail Elfin'in şehit olması üzerine Şehit Uzman Çavuş İsmail Elfin kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? soru başlıkları merak edildi. İşte, Uzman Çavuş İsmail Elfin'in biyografisi...

Şehit Uzman Çavuş İsmail Elfin kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Uzman Çavuş İsmail Elfin'in biyografisi...

Uzman Çavuş Mustafa Sağlam yönetiminde 60 ACD 125 plakalı, içerisinde askerleri bulunduran servis aracı, buzlanmanın olduğu Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında bariyere çarparak devrildi. Korkunç kaza sonucu Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralanırken, İsmail Elfin isimli Uzman Çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen şehadet şerbetini içti. Peki, Şehit Uzman Çavuş  İsmail Elfin kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Uzman Çavuş İsmail Elfin'in biyografisi...

Şehit Uzman Çavuş İsmail Elfin kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Uzman Çavuş İsmail Elfin'in biyografisi...

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ  İSMAİL ELFİN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ? İŞTE, UZMAN ÇAVUŞ İSMAİL ELFİN'İN BİYOGRAFİSİ...

Şehit Uzman Çavuş İsmail Elfin, Tokat'ta görev yapmaktaydı. Elfin hakkında şimdilik biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır. 

Uzman Çavuş Mustafa Sağlam idaresindeki 60 ACD 125 plakalı askerleri taşıyan servis aracı, buzlanmanın olduğu Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan uzman çavuşlar İsmail Elfin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı.

Araçta sıkışan Elfin ile diğer yaralılar, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehit Uzman Çavuş İsmail Elfin kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Uzman Çavuş İsmail Elfin'in biyografisi...

Yaralılardan Elfin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hastanede Başhekim Dursun Tüzün'den bilgi alan Vali Ozan Balcı ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bastancı, daha sonra kaza yerinde incelemede bulundu.

Askerlerin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.

(AA)

Şehit Uzman Çavuş İsmail Elfin kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Uzman Çavuş İsmail Elfin'in biyografisi...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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