Uzman Çavuş Mustafa Sağlam yönetiminde 60 ACD 125 plakalı, içerisinde askerleri bulunduran servis aracı, buzlanmanın olduğu Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında bariyere çarparak devrildi. Korkunç kaza sonucu Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralanırken, İsmail Ergin isimli Uzman Çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen şehadet şerbetini içti. Peki, Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Uzman Çavuş İsmail Ergin'in biyografisi...

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İSMAİL ERGİN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ? İŞTE, UZMAN ÇAVUŞ İSMAİL ERGİN'İN BİYOGRAFİSİ...

Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin 1982 yılında dünyaya geldi. 40 yaşında olan Ergin, Tokat'ta görev yapmaktaydı. Ergin'in evliliğinden bir oğlu bulunmaktadır.

Uzman Çavuş Mustafa Sağlam idaresindeki 60 ACD 125 plakalı askerleri taşıyan servis aracı, buzlanmanın olduğu Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan uzman çavuşlar İsmail Ergin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı.

Araçta sıkışan Ergin ile diğer yaralılar, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ergin , hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hastanede Başhekim Dursun Tüzün'den bilgi alan Vali Ozan Balcı ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bastancı, daha sonra kaza yerinde incelemede bulundu.

Askerlerin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.

(AA)