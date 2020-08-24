Şehit Uzman Çavuş Kıran, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı!
Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, memleketi Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Geçtiğimiz gün Giresun'da yaşanan sel felaketinde Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran hayatını kaybetmişti. Şehidin naaşı bugün memleketi Çanakkale Eceabat ilçesindeki baba evine getirilerek, helallik alınıp, duaların okunmasının ardından Eceabat İlçe Mezarlığına sevenlerinin dualarıyla defnedildi.
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