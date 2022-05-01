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Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkçı kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Uzman Çavuş Mümin Çarkçı'nın şehit olduğu öğrenildi. Peki Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkçı kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?

Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkçı kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?

Acı haber, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuldu. Uzman Çavuş Mümin Çarkçı'nın şehit olduğu öğrenildi. Peki Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkçı kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MÜMİN ÇARKÇI KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA NASIL ŞEHİT OLDU?

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Düzköy mahallesi doğumlu olman 30 yaşındaki uzman çavuş Mümin Çarkçı'nın, görev yaptığı Kuzey Irak'ta mayın patlaması sonucu şehit olduğu öğrenildi. Şehit Mümin Çarkçı'nın evli ve eşinin ise hamile olduğu bildirilirken acı haber ailesine bu sabah saatlerinde verildi.

Şehit Uzman Çavuş Mümin Çarkçı kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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