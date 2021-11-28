Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç'e kızından asker selamlı uğurlama
Suriye'ye geçmeye çalışan bir grup Kilis'te Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'i şehit etmişti. Dinç, Gaziantep'te toprağa verildi. Eşi Derya Dinç ayakta dururken, kızı Ecemsu babasını uğurlarken asker selamı verdi.
29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç Kilis’teki hudut birliğinde şehit düşmüştü. Dinç memleketi Gaziantep'te sonsuzluğa uğurlandı.
Geçtiğimiz gün yasadışı yollardan Suriye’ye geçmeye çalışan grubun açtığı ateş sonucunda şehit olan asker için 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda tören gerçekleştirildi.
ŞEHİDİN EŞİ ZOR AYAKTA DURDU
Tören sonrasında şehidin naaşı Kaplan Kardeşler Cami'sine götürüldü.
Şehidin eşi Derya Dinç zor ayakta dururken, kızı Ecemsu babasını asker selamı vererek uğurladı.
ASKER ABİSİ TABUTU BAŞINDA AĞLADI
Ağabey Zafer Dinç de şehit Savaş Dinç gibi uzman çavuş rütbesinde asker. Zafer Dinç, kardeşinin Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Cenaze öğle namazından sonra kılındı. Ardından Şehit Savaş Dinç Yeşilkent Mezarlığı’nda dualar eşliğinde gömüldü.