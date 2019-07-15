Şehit Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın cenazesi, bugün uçakla Dalaman Havalimanı'na, ordandan da karayolu ile ailesinin yaşadığı Muğla'nın Fethiye ilçesinin Karaçulha Mahallesi, Zincirli Kavak mevkiindeki evlerinin önüne getirildi. Şehidi, Türk bayrağı asılan evlerinin önünde yakınları ve çok sayıda Fethiyeli karşıladı.

AMCASI "HOŞGELDİN OĞLUM" DİYEREK CENAZE ARACINA KOŞTU

Şehidin amcası Ahmet Ağır, evin önüne yaklaşan cenaze aracına doğru, "Hoşgeldin oğlum" diye bağrırak koşmaya başladı. Amca Ağır'ı yakınları tutarak, sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin imam olan babası Ramazan Ağır ise gözyaşlarına boğuldu, güçlükle ayakta durabildi. Anne Elif Ağır da "Şehit olursam ağlama anne" diyen oğluna verdiği sözü tutarak, metanetini korumaya çalıştı. Ailesinin 6 çocuğundan en küçüğü olan şehit Uzman Çavuş Ağır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, annesi Elif Ağır'ın isteği üzerine cenaze aracından indirilip, kendilerine ait olan iki katli bir binanın alt katındaki evlerinin içine taşındı.

YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİ KATILDI

Yakınları eve taşınan tabutun başında dua etti. Helallik alınmasının ardından şehidin tekrar askerler tarafından cenaze aracına taşınan tabutu, öğlende Kocatepe Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine şehidin babası Ramazan Ağır, annesi Elif Ağır, kardeşleri Hüseyin Üveys Ağır, Mustafa Kadir Ağır, Muhammed Ağır, Ahmet Tayyip Ağır ve Amine Nur Müberra Ağır, amcası Ahmet Ağır, diğer yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler, emniyet mensuplarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

ANNESİ VE KARDEŞİ TABUTA SARILIP AĞLADI

Şehidin annesi Elif Ağır ile kızkardeşi Amine Nur Müberra Ağır, cenazede tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü İbrahim Öcüt'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Süleyman Yasir Ağır'ın cenazesi, tören kıtası tarafından bir süre omuzlarda taşındı, sonra cenaze aracına konuldu. Şehit Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın cenazesi, götürüldüğü Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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DHA