Şehit Uzman Çavuş Turgut Diken kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Şehit Turgut Diken'in biyografisi...

Şehit Uzman Çavuş Turgut Diken kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? soruları sabah saatlerinde gelen kahredici haberle merak konusu oldu. Eren Abluka- 18 operasyonunda görevli Uzman Çavuş Turgut Diker, teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düştü. Haberimizde şehidimiz hakkında merak edilen bilgilere yer verdik. İşte, Şehit Turgut Diken'in biyografisi...

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TURGUT DİKEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ? İŞTE, ŞEHİT TURGUT DİKEN'İN BİYOGRAFİSİ...

Diyarbakır'da düzenlenen Eren Abluka-18 Operasyonu'nda Uzman Çavuş Turgut Diken ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç şehit oldu. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Şehit Jandarma Astsubay Oğuzhan Arduç kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Oğuzhan Arduç'un biyografisi...

Son dakika | İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Turgut İçen ve Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç şehit oldu, 1 asker yaralandı

"Diyarbakır Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen Eren Abluka 18 Operasyonu’nda teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralanmıştır.

Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut Diken sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Şehit Turgut Diken hakkında biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır. Detaylar geldikçe habere ekleme yapılacaktır.