Şehit Uzman Çavuş Turgut İçen kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Şehit Turgut İçen'in biyografisi...

Şehit Uzman Çavuş Turgut İçen kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? soruları sabah saatlerinde gelen kahredici haberle merak konusu oldu. Eren Abluka- 18 operasyonunda görevli Uzman Çavuş Turgut Diker, teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düştü. Haberimizde şehidimiz hakkında merak edilen bilgilere yer verdik. İşte, Şehit Turgut İçen'in biyografisi...

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TURGUT İÇEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ? İŞTE, ŞEHİT TURGUT İÇEN'İN BİYOGRAFİSİ...

Diyarbakır'da düzenlenen Eren Abluka-18 Operasyonu'nda Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç şehit oldu. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Şehit Jandarma Astsubay Oğuzhan Arduç kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Oğuzhan Arduç'un biyografisi...

Son dakika | İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Turgut İçen ve Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç şehit oldu, 1 asker yaralandı

"Diyarbakır Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen Eren Abluka 18 Operasyonu’nda teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralanmıştır.

Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Şehit Uzman Çavuş Turgut İçen'in de evli ve 3 çocuk babası olduğu bildirildi. Şehidin acı haberi İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Şehidin annesi Keziban İçen, babası İdris İçen, eşi Semiha İçen ve kardeşi Dursun İçen, büyük üzüntü yaşadı. Şehit Turgut İçen'in cenazesi, ikindi vakti Ödemiş ilçesindeki Zungurlu Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verilecek.