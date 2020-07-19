Şehit Uzman Çavuş Yaman, son yolculuğuna uğurlandı

DİYARBAKIR'da, operasyon sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Alper Yaman'ın (45) cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Jandarma Uzman Çavuş Alper Yaman, görevli olduğu Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki Jandarma Komutanlığı'ndan önceki gün gittiği operasyonda kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yaman, şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Alper Yaman'ın cenazesi hava yoluyla memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine getirildi. Şehit Yaman için Yeşildam Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin eşi Sevilay, annesi Zülfi, kızları Sude (16) ve Sıla (14), Adana Valisi Süleyman Elban, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, milletvekilleri, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ile vatandaşlar katıldı. Şehidin ailesi törende güçlükle ayakta durabilirken kızları Sude ve Sıla uzun süre gözyaşı döktü.

İlçe Müftüsü İbrahim Memiş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Yaman'ın naaşı dualar eşliğinde Yeşildam Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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Kaynak: DHA