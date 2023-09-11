Şehit Uzman Çavuş’un kızını okula Vali götürdü

2016 yılında Diyarbakır Hani'de bölücü örgüt mensuplarının döşediği mayının patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Polat Özbek'in ilkokul çağına gelen kızı, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından evinden makam aracıyla alınarak...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Şehit Uzman Çavuş’un kızını okula Vali götürdü

2016 yılında Diyarbakır Hani'de bölücü örgüt mensuplarının döşediği mayının patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Polat Özbek'in ilkokul çağına gelen kızı, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından evinden makam aracıyla alınarak okuluna götürüldü.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 2016 yılında Diyarbakır Hani'de bölücü örgüt mensuplarının döşediği mayının patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Polat Özbek'in ilkokul çağına gelen kızı Sümeyye Polat'ı makam aracıyla alarak okuluna götürdü. İlk gün heyecanı yaşayan minik Sümeyye, Vali Kumbuzoğlu'na sarılarak teşekkür etti. Babası şehit olduğunda 2 aylık olan minik Sümeyye, büyüyüp ilkokul çağına geldi. Minik şehit kızının ilkokul gününde Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu sürpriz yaparak evlerinde ziyaret etti. Şehit Özbek'in eşi Zeynep ve kızı Sümeyye ile bir süre sohbet eden Vali Kumbuzoğlu tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. İlk gün heyecanı yaşayan minik Sümeyye'ye sarılan Vali Kumbuzoğlu, öğretmen olmak isteyen Sümeyye'yi makam aracı ile Hacı Mustafa Demir İlkokulu'na götürdü. Elini bırakmayan minik Sümeyye'yi arkadaşları ve öğretmeni ile buluşturan Vali Kumbuzoğlu çeşitli hediyeler verdiği öğrencilere başarı dileklerini iletti. Minik Sümeyye ile vedalaşan Vali Kumbuzoğlu her zaman görüşeceklerini ifade etti.

Şehitlerin emaneti çocukları ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Vali Kumbuzoğlu, "Şehidimizin emaneti güzel yavrumuzu eğitim öğretim hayatına başladığı ilk günde yalnız bırakmak istemedik. Minik kızımız babasını hiç görmedi. Fotoğraflarından tanıştılar. Devletimizi ve milletimizin her bir ferdi onu kendi evladı olarak bağrına basıyor. Biz de onu ve tüm şehitlerimizin emanetlerini başımızın üzerinde taşıyacağız. Sümeyye ve tüm şehit çocuklarımıza eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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