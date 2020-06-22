Şehit Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse, Osmaniye'de sonsuzluğa uğurlandı

Türkiye'yi derinden üzen olayda Irak'ın Kuzeyine gerçekleştirilen Pençe - Kaplan Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse için memleketi Osmaniye'de tören düzenlendi.Şehit Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, "helallik" alınmak üzere Mevlana Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.Daha sonra Asri Mezarlık Camisi'nde şehit Köse için cenaze töreni düzenlendi.

TÖRENE KATILANLAR MASKE TAKTI

Törene, şehidin babası İsmail, annesi Fatma Köse ile kardeşleri, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Belediye Başkanı Kadir Kara, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takarak katıldı.

ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLDİ

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Köse'nin cenazesi, İl Garnizon Komutanlığı Şehitliği'ne defnedildi.

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NE OLMUŞTU?

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak dün şehit olmuştu.