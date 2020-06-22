Şehit Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse, Osmaniye'de sonsuzluğa uğurlandı
Irak'ın Kuzeyine düzenlenen Pençe - Kaplan Operasyonunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin babası törende ayakta durmakta zorlandı.
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