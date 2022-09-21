Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 21 Eylül (bugün) üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu İstimlak Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı. Bunun üzerine şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor.
ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUHAMMED KARAÇAM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
İstimlak Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam, 21 Eylül 2022 tarihinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bulunan üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda şehit oldu.
Şehidin yaşı ve medeni durumu hakkında bir bilgi bulunmazken Çorum merkez nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Şehidin şehadet haberi Buharaevler Mahallesi’nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Şehidin Buharaevler Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asıldı.
3 kardeşinin olduğu öğrenilen Karaçam’ın naaşının, yarın memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.