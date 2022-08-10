Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Mustafa Demir, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Bu kapsamda internet arama motorlarında çokça araştırılan Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Irak kuzeyindeki teröristlere yönelik olarak başlatılan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 6 Ağustos günü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sürdürülen arama ve tarama faaliyetleri sırasında teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir'in yaralandığı kaydedildi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve burada tedavisi süren Mustafa Demir'in 9 Ağustos Salı günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu belirtildi. Yaşananların ardından şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI MUSTAFA DEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Mustafa Demir, 9 Ağustos 2022 Salı günü şehit oldu. Şehidin Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dörtyol Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve 24 yaşında olduğu öğrenildi.

Osman ve Meliha Demir çiftinin 5 çocuğundan biri olan şehit İs.Uzm.Onb Mustafa Demir’in Dörtyol Köyündeki baba ocağına ve mahallesine Türk Bayrakları asıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

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