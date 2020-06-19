Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın acı haberi memleketine ulaştı

Terör örgütü PKK'ın son günlerde artan saldırıları ve tacizleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen Pençe - Kartal Operasyonundan acı haber geldi. Teröristlerin taciz ateşinde Uzman Onbaşı Ömer Kahya şehit düştü.

Kahya’nın şahadet haberi, Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Mahallesinde yaşayan anne Fadıma ve baba Mehmet Kahya’ya askeri erkan tarafından iletildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın baba ocağı Türk Bayraklarıyla süslendi.

AİLESİNİN TEK ERKEK ÇOCUĞUYDU

Ailenin tek erkek avladı olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın bekar ve 3 kız kardeşi olduğu öğrenildi. Ömer Kahya’nın cenazesinin yarın memleketi Kahramanmaraş’a getirilmesi bekleniyor.