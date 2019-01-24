Şehit ve gazi aileleri Okkan’ı andı

Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu, 18 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşını vuruldukları yerde andı.

Diyarbakır'da, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için anma programı düzenlendi. Yenişehir ilçesinde bulunan Sezai Karakoç Bulvarında düzenlenen törene, Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ahmet Büyükburç, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Büyükburç, şehit Ali Gaffar Okkan'ın Diyarbakırlıların kalbini fethettiğini belirtti. Büyükburç, "Diyarbakır seni unutmadı, unutmayacak, aziz şehitlerimiz sizleri unutturmayacağız. Vatan hainlerini, terör örgütlerini kınıyor ve lanetliyoruz. Diyarbakır'da 102 aile doğan çocuklarına Ali Gaffar ismini vererek teröre karşı en güzel cevabı vermişlerdir. Bugün bu çocuklarımız 18 yaşındadır. Diyarbakır halkı, gaziler ve şehit aileleri olarak hiçbir annenin evlat acısını yaşamasını, çocukların yetim kalmasını istemiyoruz. Çatışma değil kardeşlik hakim olsun, milli bütünlük güçlensin, ülkemizde kavga değil, nefret değil barış ve sevgi hakim olsun, keder değil neşe olsun, korku değil huzur olsun, gözyaşları değil gülücükler olsun. Dış mihraklara ve Siyonist haçlı zihniyetine sesleniyoruz ne yaparsanız yapın Anadolu'da yaşayan milletimizin birliğini dirliğini bozamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, döktüğünüz şehit kanlarında boğulacaksınız. Bizler Anadolu'da yaşayan Müslüman halk olarak, damardaki kan bedendeki canız. Anadolu topraklarını vatan yapan gazilerimizi şükranla, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Tören, dernek üyeleri ve vatandaşların Okkan'ın anıtına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA