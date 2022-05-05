Şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti: Başkan Ahmet Cin ailelerle buluştu

Belediye Başkanı Ahmet Cin, şehit ve gazi yakınlarına evlerinde bayram ziyaretinde bulundu.

Başkan Ahmet Cin’e Kaymakam Dr. Hülya Kaya, Jandarma Binbaşı Cengiz Önder, Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç de eşlik etti. Ziyaretlerde, tüm şehitlerimiz için dualar okundu.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE BAYRAM ZİYARETİ

Başkan Ahmet Cin, gazi ve şehitlerimize minnet duygularını sundu. Başkan Ahmet Cin, ailelerle Pendik Şehitler Albümü’nü inceledi. Ziyaretleri sonunda ailelere Kur’an-ı Kerim ve hediyeleri takdim edildi.