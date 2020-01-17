Şehit ve gazi çocuklarına Edremit Belediyesi'nden karne hediyesi

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, somestr tatiline giren şehit ve gazi çocuklarına termal tatil hediye ediyor.

CHP'li Başkan Arslan, yarıyıl tatiline giren şehit ve gazi çocukları için termal tesislerde ücretsiz tatil uygulaması başlattı. Kuzey Ege'nin önemli termal merkezlerinden olan Edremit ilçesinde şehit ve gazi çocukları termal tesislerde yarıyıl tatili boyunca ücretsiz olarak misafir edilecek.

Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı da, öğrencilerin karne hediyesi olarak yaralanma fırsatı bulacağı termal otelin tanıtımını yaptı.

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Kaynak: DHA