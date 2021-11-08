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  3. Şehit ve gazi yakınları şehitler diyarı Çanakkale’de! Kültür turu ile tarihi Gelibolu Yarım Adası’nı gezdiler

Şehit ve gazi yakınları şehitler diyarı Çanakkale’de! Kültür turu ile tarihi Gelibolu Yarım Adası’nı gezdiler

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan şehit ve gazi yakınları, kültür turu kapsamında tarihi Gelibolu Yarım Adası’nı gezmek için ziyaret ettiler. Aileler, tarihi yarımadanın en önemli noktalarını rehber eşliğinde incelediler.

Şehit ve gazi yakınları şehitler diyarı Çanakkale’de! Kültür turu ile tarihi Gelibolu Yarım Adası’nı gezdiler

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın 14 komisyonundan birisi olan Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu tarafından takipleri yapılan aileler, kültür turu kapsamında tarihi Gelibolu Yarım Adası’nı gezdiler.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri gerçekleştirilen gezide aileler, tarihi yarımadanın en önemli noktalarını rehber eşliğinde incelediler.

AİLELER, ŞEHİTLER DİYARI ÇANAKKALE'DE 

Aileler, dünya tarihinin gördüğü en büyük savunma savaşına tanıklık eden şehitler diyarı Çanakkale’de, Gazilerin ve Merhum Şehitlerin çarpıştığı toprakları görme ve gezme imkanı bulmanın heyecanını yaşadıklarını belirttiler.

Şehit ve gazi yakınları şehitler diyarı Çanakkale’de! Kültür turu ile tarihi Gelibolu Yarım Adası’nı gezdilerŞehit ve gazi yakınları şehitler diyarı Çanakkale’de! Kültür turu ile tarihi Gelibolu Yarım Adası’nı gezdiler

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