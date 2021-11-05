Şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'dan pişkin savunma! Suçunu örtmeye çalıştı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaşın, İYİ Parti ve Genel Başkanını HDP'ye yakınlığı iddiasıyla protesto etmesinin ardından, İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan olaya el attı. Şehit yakınını sakinleştiriyormuş gibi yapıp küfür eden Türkkan'a sosyal medyada ve basında tepkiler çığ gibi büyüyor. Bunun üzerine kendini açıklamaya çalışan Türkkan'dan pes dedirten savunma geldi.

KÖTÜ BİR İFADE KULLANMADIĞINI SÖYLEYEREK YALANLADI!

Yaşanan durum sonrası sosyal medya kullanıcıları Türkkan'ı adeta linçledi. Kısa süre sonra Twitter'da gündem başlıklarında ismi yer alan Türkkan, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kötü ifade kullanmadığını belirten Türkkan paylaşımında,"Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez “ağır küfür etti” diye yayınlamışsınız." cümlelerine yer verdi.