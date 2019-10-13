Şehit yakınlarından Kaymakam Bilici’ye ziyaret

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Batman Şube Başkanı Şeyhmus Özcan ile Sason Şube Başkanı Mutalip Çelik, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici'yi makamında ziyaret etti.

Dernek başkanları, şehit yakınları ve gazilerle birlikte Kaymakam Bilici'yi ziyaret etti. Özcan ve Çelik, Kaymakam Bilici'ye şehit yakınları ve gazilere göstermiş olduğu özel ilgiden dolayı teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti.

Kaymakam Bilici de, ziyaretlerinden dolayı dernek başkanları ile şehit yakınları ve gazilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA