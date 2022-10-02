Şehit Yusuf Aktaş'ın vasiyeti yürekleri dağladı! "Bir kız çocuğu olsun, bütün masraflarını karşılayın"

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonların kapsamında dün düzenlenen hain saldırıda 21 yaşındaki Yusuf Aktaş şehit düştü. Şehit olmasının ardından kısa bir süre sonra arkadaşları ile çektiği videoda konuşan şehit Yusuf Aktaş'ın vasiyeti ise dinleyenleri hüzne boğdu.

"BİR KIZ ÇOCUĞUM OLSUN"

Yusuf Aktaş arkadaşlarına verdiği vasiyette "Hayatta en çok istediğim şey bir tane kız çocuğum olsun. Hatta evlenmezsem falan eğer ölürsem anlaşın bir tane Lösevli çocuk, kız çocuğu olsun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Bir de bayramlarda anamın babamın elini öpün." dedi.

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LÖSEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Şehit olup videosunun yayımlanmasının ardından ünlü isimlerden şehidin vasiyeti üzerine paylaşımlar gelirken, kız çocuğu sahiplenmek istediği LÖSEV'den de bir açıklama geldi. LÖSEV'den yapılan açıklamada "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe - Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.