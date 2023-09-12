Şehitkamil’deki kuaförlük kursuna yoğun ilgi

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren sosyal tesislerde açılan kadın kuaförlüğü kursunda, kalifiye bayan kuaförleri yetiştiriliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Şehitkamil’deki kuaförlük kursuna yoğun ilgi

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren sosyal tesislerde açılan kadın kuaförlüğü kursunda, kalifiye bayan kuaförleri yetiştiriliyor. Kuaförlük kursuna katılan kadınlar hem meslek sahibi oluyorlar hem de aldıkları sertifikayla işletme açarak aile ekonomisine katkıda bulunabiliyorlar.

Ev kadınlarının ve genç kızların meslek sahibi olmasını sağlayan Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Münifpaşa Aile Merkezi'nde açılan "bayan kuaförlüğü" kursu, yoğun ilgi görüyor. Şehitkamil Belediyesi ve Merveşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursta; saç kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj ile epilasyon eğitimi teorik ve uygulamalı olarak veriliyor. Eğitimlerden sonra sertifika sahibi olan kursiyerler, geleceğe güvenle bakabiliyorlar.

"İnşallah kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum"

Almış olduğu eğitimlerle kendi iş yeri açmayı hedeflediğini dile getiren Gizem Sara Karadağ, "Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu kuaförlük kursuna katılıyorum. Burada hocamızın desteğiyle saç kesimi, saç boyama, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj, sahne makyajı gibi eğitimler alıyorum. Kuaförlük mesleğinin tüm püf noktalarını sağ olsun hocamız bizlere öğretiyor. Halk günlerimiz oluyor, bu halk günlerimizde dışardan gelen kadınlarımızı hem güzelleştiriyoruz hem de bu konuda kendimizi eğitiyoruz. Almış olduğumuz eğitimlerle inşallah kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum. Bunun için de elimden gelen gayreti gösteriyorum. Şehitkamil Belediye Başkanımıza bizlere sunmuş olduğu bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Hocamıza da bizlere vermiş olduğu her türlü bilgi ve eğitimden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil’deki kuaförlük kursuna yoğun ilgi

Şehitkamil’deki kuaförlük kursuna yoğun ilgi

Şehitkamil’deki kuaförlük kursuna yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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