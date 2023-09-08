Şehitkamil’den dar gelirli ailelere gıda yardımı desteği

Şehitkamil Belediyesi, Eylül ayı içerisinde 3 bin 250 dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Şehitkamil’den dar gelirli ailelere gıda yardımı desteği

Şehitkamil Belediyesi, Eylül ayı içerisinde 3 bin 250 dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu.

Şehitkamil Belediyesi ekiplerinin, vatandaşların evlerine giderek, kapıda teslim ettiği yardımlar aileleri memnun etti.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası, 3 ayda bir periyodik olarak gerçekleştirdiği gıda yardımını Eylül ayı içerisinde de gerçekleştiriyor. İlçe genelinde farklı noktalarda bulunan dar gelirli ailelere ulaştırılan gıda yardım kolisi içerisinde, bulgur, makarna, yağ, şeker, mercimek ve yumurta bulunuyor. Ailelerin evlerine gidilerek kapıda teslim edilen yardımlar, aileleri memnun ve mutlu etti. Yardım dolayısıyla mutlu olduklarını ifade eden aileler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

"Ailelerimiz de yapılan bu yardımlardan çok memnunlar"

Şehitkamil Belediyesinin Gıda Bankası aracılığıyla yaptığı yardımlara ilişkin açıklamada bulunan Özgürlük Mahalle Muhtarı Yusuf İlbaş, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından periyodik olarak 3 ayda bir, 2 ayda bir ve her ay olmak üzere ailelerin ihtiyaç durumlarına göre gıda yardımında bulunuyor. Mahallemizde bulunan dar gelirli ailelerimize bu yardımlar ulaştırılıyor. Bugünde Belediyemizin ekipleri tarafından ailelerin yardımları bizzat evlerine getirilerek, kapıda teslim ediliyor. Ailelerimiz de yapılan bu yardımlardan çok memnunlar. Muhtarlık olarak bizler de bu durumdan son derece memnunuz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine yapmış oldukları yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Şehitkamil’den dar gelirli ailelere gıda yardımı desteği

Şehitkamil’den dar gelirli ailelere gıda yardımı desteği

Şehitkamil’den dar gelirli ailelere gıda yardımı desteği

Şehitkamil’den dar gelirli ailelere gıda yardımı desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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