Şehitler anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüdü

ÇANAKKALE (AA) - İstanbul'dan şehitler anısına yola çıkan 52 yaşındaki Saffet Gümüş, yürüyerek Çanakkale'ye geldi.



Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenlerine katılacak olan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, İstanbul Esenyurt'tan şehitler anısına başlattığı yürüyüşünü tamamladı.

Çanakkale'ye ulaşan Gümüş, Kordon Boyu'ndaki "Troya Atı" önünde yaptığı açıklamada, şehitler için yaklaşık 375 kilometre yürüdüğünü söyledi.

Günde 20-38 kilometre katettiğini anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan için İstanbul Esenyurt'tan yola çıktım. 11. günde Çanakkale'ye ulaştım. 2 gün sonra Eceabat ilçesinde olacağım. Şehitler Abidesi ve 57. Alay Şehitliği'ne geçeceğim. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi gününde Vali Bey'e plaket takdim edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza da İstanbul Esenyurt'tan getirdiğim bayrağı hediye etmeyi düşünüyoruz."

Gümüş, "Geçtiğimiz günlerde ezanımıza bir saldırı oldu. Ezan, bayrak, vatan olmazsa biz olmayız. Ezan ile bayrak birdir. Türk milleti ne vatansız ne de ezansız olur. Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA