Şehitler Hendek’te anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nedeni ile Hendek Kabristanlığında Şehitler için Kuran-ı Kerim okundu ve şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerimin ardından Hendek Kabristanlığında bulunan şehitlerin mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Anma programına Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Jandarma Komutanı Vekili J. Teğmen Fatih Ergün, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ferhat Albayrak, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Murtaza Gür tarafından okunan duanın ardından, program Hendek Yeni Cami'nde okunan Kuran-ı Kerim ile devam etti. Şehitlerimiz için edilen dualar sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Mevlit-i Şerifin ardından Hendek Belediyesi tarafından camilerde vatandaşlara aşure ikram edildi. Vatandaşlara aşure ikram eden Başkan Turgut Babaoğlu, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle andıklarını söyledi.

Kaynak: İHA