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Şehitler için çekicilerle konvoy yaptılar

İDLİB'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için çekicilerden oluşturulan konvoy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Kadıköy'e geldi.

Şehitler için çekicilerle konvoy yaptılar

İDLİB'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için çekicilerden oluşturulan konvoy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Kadıköy'e geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla korna basarak ilerleyen çekicilerin sürücüleri zaman zaman slogan attı. Sürücüler, konvoy halinde geldikleri Bağdat Caddesi'nde etkinliği sonlandırdı.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA




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