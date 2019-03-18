Şehitler için fener alayı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

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