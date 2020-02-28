Şehitler için helva ve lokma dağıtıldı

Muratpaşa Belediyesi, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit düşen 33 Mehmetçik için Cuma namazı sonrasında camilerde helva ve lokma dağıttı. Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, Başkan Ümit Uysal'ın talimatıyla belediyenin hafta sonu gerçekleştireceği tüm programları da iptal etti.

Muratpaşa Belediyesi, İdlib'de şehit düşen Finikeli Uzman Çavuş Turgut Korkmaz Kahraman ve 32 silah arkadaşı Mehmetçikler için Cuma namazı çıkışı Muratpaşa Camii ve eski sanayi sitesinde bulunan Sanayi Camii'nde helva ve lokma dağıttı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İdlib'de şehit düşen kahraman Mehmetçikler için hafta sonu da camilerde lokma ve helva dağıtımına devam edeceklerini belirtirken tweeterdan yayımladığı mesajında "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde bugün gerçekleştirilecek Düşlerin Sazendeleri konseri ve Cumartesi düzenlenecek "Unutulmaz filmler ve müzikler" programını ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA